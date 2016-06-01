​Лагерь миссии ООН в Мали попал под обстрел, погиб один миротворец

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Лагерь миссии ООН в Мали, расположенный в городе Гао на северо-востоке страны, попал под обстрел, в результате погиб один миротворец, еще трое серьезно ранены.

Как передает Report, об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA).

В воскресенье сообщалось о гибели пяти миротворцев в результате атаки на конвой миссии ООН в Мали.

"Сегодня (во вторник) вечером в районе 20.45, лагерь MINUSMA… в Гао стал целью минометного или ракетного обстрела. По предварительным сообщениям, один миротворец погиб, еще трое были серьёзно ранены, еще более десяти представителей MINUSMA, включая мирных жителей, были легко ранены и получили необходимую медицинскую помощь", — цитирует заявление агентство Sputnik.