Лагерь Эль-Холь в Сирии объявлен запретной военной зоной

Специальный лагерь Эль-Холь в провинции Хасеке (Сирия - ред.), где содержатся члены семей боевиков террористической организации "Исламское государство", а также прилегающая к нему территория объявлены запретной военной зоной.

Как передает Report, об этом сообщила администрация лагеря, заявление которой приводит телеканал As-Sumaria.

Согласно заявлению, "проходить в обособленную зону при Эль-Холе или приближаться к ней запрещено кому бы то ни было при любых обстоятельствах". Отмечается, что любое нарушение "будет преследоваться строжайшим образом, включая немедленный арест".

Подчеркивается, что такое решение принято новым руководством лагеря с целью усиления контроля за безопасностью как в самом Эль-Холе, так и в прилегающей зоне, а также на фоне резкой активизации деятельности радикальных военизированных группировок, базирующихся на территории Ирака вблизи провинции Хасеке.