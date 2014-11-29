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    ЛАГ предложит Совбезу ООН резолюцию о создании государства Палестина

    Когда именно резолюция будет передана в Совбез ООН, не сообщается

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министры Лиги арабских государств составили проект резолюции о создании Палестинского государства, который они планирую предложить на рассмотрение Совету Безопасности ООН. Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Когда именно резолюция будет передана в Совбез ООН, не сообщается. Однако согласно последнему сообщению Набиля аль-Араби, генерального секретаря ЛАГ, Иордания передаст текст документа в Совбез в ближайшие несколько дней.

    В середине октября за независимость Палестины проголосовала нижняя палата представителей британского парламента. Как отмечал представитель МИД страны Тобиас Элвуд, это решение фактически не окажет существенного влияния на позицию ведомства, и правительство признает независимость Палестины только тогда, когда это будет способствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

    В ноябре 2012 Генеральная Ассамблея ООН предоставила Палестине статус государства-наблюдателя при ООН, не являющегося членом организации. В резолюции отмечалось, что «Генассамблея вновь подтверждает право палестинского народа на самоопределение и независимость в его Государстве Палестина на территории, оккупированной с 1967 года». 

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