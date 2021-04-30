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Кыргызыстан эвакуировал из зоны столкновений более 2,5 тыс. человек

Кыргызыстан эвакуировал из зоны столкновений более 2,5 тыс. человек Их разместили в школах и в спорткомплексах Баткенской области
Другие страны
30 апреля 2021 г. 09:49
Кыргызыстан эвакуировал из зоны столкновений более 2,5 тыс. человек
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Власти Кыргызыстана эвакуировали в безопасные места из зоны конфликта на границе с Таджикистаном более 2,5 тыс. человек. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает представительство Красного Полумесяца в республике.

По сведениям организации, в общей сложности из района боевых столкновений между военнослужащими двух стран были эвакуированы 2 726 местных жителей.

"Команда Красного Полумесяца Кыргызстана в городе Баткен (областной центр Кыргызыстана) продолжает обеспечивать питание и психологическую поддержку эвакуированным в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызыстана и Таджикистана, позднее ситуацию удалось стабилизировать.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan evacuates over 2,500 people from conflict zone

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