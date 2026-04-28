Кыргызстан обеспокоен включением своих компаний в санкции ЕС

Включение кыргызстанских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза подрывает доверие и вступает в противоречие с заявлениями ЕС о намерении развивать сотрудничество с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии.

Как сообщает Report cо ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

В министерстве отметили, что Бишкек выражает обеспокоенность практикой применения односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран и призывает Евросоюз к более взвешенному и конструктивному диалогу с учетом интересов республики.

Напомним, Кыргызстан стал первой страной, в отношении которой ЕС применил инструмент антиобхода санкций.