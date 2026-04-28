Кыргызстан обеспокоен включением своих компаний в санкции ЕС
- 28 апреля, 2026
- 09:56
Включение кыргызстанских компаний в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза подрывает доверие и вступает в противоречие с заявлениями ЕС о намерении развивать сотрудничество с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии.
Как сообщает Report cо ссылкой на кыргызские медиа, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
В министерстве отметили, что Бишкек выражает обеспокоенность практикой применения односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран и призывает Евросоюз к более взвешенному и конструктивному диалогу с учетом интересов республики.
Напомним, Кыргызстан стал первой страной, в отношении которой ЕС применил инструмент антиобхода санкций.
Последние новости
17:21
Видео
Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:12
Фото
В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детейФутбол
17:10
Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
17:08
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)Финансы
17:07
Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)Финансы
17:04
Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтингФутбол
17:01
Фото
Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+Медиа
16:57
Фото
Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
16:57