Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод войск от границы

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны Кыргызстана и Таджикистана, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время "стабильная", за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".