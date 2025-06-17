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Кыргызстан и Китай подписали ряд соглашений в Астане

Кыргызстан и Китай подписали ряд соглашений в Астане Кыргызстан и Китай подписали ряд соглашений в Астане
Другие страны
17 июня 2025 г. 12:06
Кыргызстан и Китай подписали ряд соглашений в Астане

Кыргызстан и Китай подписали ряд двусторонних документов на полях саммита "Центральная Азия - Китай" в Астане.

Как сообщает Report, соглашения были подписаны по итогам переговоров президента Кыргызстана Садыр Жапаров и председателя КНР Си Цзиньпиня.

По информации пресс-службы Жапарова, соглашения нацелены на укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами.

Наиболее значимыми соглашениями среди подписанных являются:

- Обменное письмо между Кабинетом Министров Кыргызстана и правительством КНР о реализации проекта "Обеспечение специализированной техникой подразделения Службы водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики";

- Меморандум о взаимопонимании о совместном создании Центра сотрудничества по применению искусственного интеллекта;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере перерабатывающей промышленности;

- Соглашение о сотрудничестве в области пограничного здравоохранения и карантина.

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