    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 08:39
    Kyodo: АЭС Касивадзаки-Карива повторно перезапустят на следующей неделе

    Шестой энергоблок крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в японской префектуре Ниигата, будет повторно перезапущен в начале следующей недели.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

    АЭС простаивала с 2012 года, когда она вместе со всеми остальными коммерческими реакторами в стране была остановлена после аварии на "Фукусиме-1". Спустя 13 с лишним лет шестой реактор станции был перезапущен 21 января, однако из-за неисправности в электронике компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) приостановила работы по изъятию контрольных стержней. Позднее энергоблок был и вовсе остановлен.

    Из-за с проблем с перезапуском станции ее директор Такэюки Инагаки 30 января сообщил, что запланированное на 26 февраля начало коммерческой эксплуатации шестого реактора переносится из-за проверок после выявления неисправностей. Вместе с тем он выразил надежду на то, что перезапуск реакторов произойдет "не в таком отдаленном будущем".

    Японское управление по атомной энергетике со своей стороны подчеркивало, что неполадки на "Касивадзаки-Кариве" не несут какой-либо угрозы самой станции. Утечки радиоактивных материалов, а также изменения уровня радиации на станции или в ее окрестностях зафиксировано не было.

