Кувейт будет депортировать дважды нарушившего ПДД иностранца

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Кувейт намерен депортировать любого дважды нарушившего правила дорожного движения иностранца-водителя, передает Report со ссылкой на GulfNews.

"Экспат, который дважды нарушит закон не пристегнув ремень безопасности или будет использовать телефон (во время езды - ред.), должен будет вернуться на родину", - заявил глава общественных связей и безопасности медиа Адель аль-Хасшаш в интервью местному телевидению.

По его словам, некоторые статьи закона о дорожном движении Кувейта позволяют конфисковать транспортные средства, а другие статьи дают право главе МВД депортировать нарушивших общественный порядок и закон.

Он отметил, что все граждане Кувейта и иностранцы, проживающие в стране, должны полностью соблюдать закон и сотрудничать в рамках общественной безопасности.

СМИ сообщают, МВД приступило к конфискации автомобилей проштрафившихся водителей, что вызвало волну протестов в стране.