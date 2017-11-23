 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кувейт будет депортировать дважды нарушившего ПДД иностранца

    Закон о дорожном движении Кувейта позволяет конфисковать транспортные средства, а проштрафившихся граждан депортировать из страны

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Кувейт намерен депортировать любого дважды нарушившего правила дорожного движения иностранца-водителя, передает Report со ссылкой на GulfNews.

    "Экспат, который дважды нарушит закон не пристегнув ремень безопасности или будет использовать телефон (во время езды - ред.), должен будет вернуться на родину", - заявил глава общественных связей и безопасности медиа Адель аль-Хасшаш в интервью местному телевидению.

    По его словам, некоторые статьи закона о дорожном движении Кувейта позволяют конфисковать транспортные средства, а другие статьи дают право главе МВД депортировать нарушивших общественный порядок и закон.

    Он отметил, что все граждане Кувейта и иностранцы, проживающие в стране, должны полностью соблюдать закон и сотрудничать в рамках общественной безопасности.

    СМИ сообщают, МВД приступило к конфискации автомобилей проштрафившихся водителей, что вызвало волну протестов в стране.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi