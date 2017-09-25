Кусок обшивки Boeing с высоты двух тысяч метров упал на автомобиль в Японии

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Четырехкилограммовый кусок обшивки Boeing рухнул на автомобиль в Японии с высоты 2 тысяч метров.

Как передает Report, об этом сообщает "Говорит Москва".

Обшивка оторвалась от крыла и повредила крышу машины, также было разбито заднее стекло. Сообщается, что водитель автомобиля не пострадал, а воздушное судно приземлилось в Амстердаме.

Самолет принадлежит голландской авиакомпании KLM. Перевозчик приступил к расследованию ЧП.