    Кушнер и Уиткофф отправятся в Египет для переговоров по Газе

    Другие страны
    04 октября, 2025
    17:49
    Советник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и бизнесмен, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер направятся сегодня в Египет.

    Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.

    "Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся позднее сегодня в Египет, чтобы завершить обсуждение технических деталей процесса освобождения заложников и устойчивого мирного соглашения", - написал он.

