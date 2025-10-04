Кушнер и Уиткофф отправятся в Египет для переговоров по Газе
- 04 октября, 2025
- 17:49
Советник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и бизнесмен, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер направятся сегодня в Египет.
Как передает Report, об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Белого дома.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся позднее сегодня в Египет, чтобы завершить обсуждение технических деталей процесса освобождения заложников и устойчивого мирного соглашения", - написал он.
