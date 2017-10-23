Курды взяли под контроль крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Арабо-курдские формирования группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) взяли под контроль крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар, расположенное в провинции Дейр эз-Зор.

Как передает Report, об этом отметили в пресс-службе Сирийских демократических сил.

Аль-Омар — крупнейшее нефтяное месторождение Сирии. Ранее его контролировали боевики террористической группировки ИГИЛ, которая во многом существовала благодаря доходам от продажи нефти.