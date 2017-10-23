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    Курды взяли под контроль крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар

    Ранее его контролировали боевики ИГИЛ

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Арабо-курдские формирования группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) взяли под контроль крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар, расположенное в провинции Дейр эз-Зор.

    Как передает Report, об этом отметили в пресс-службе Сирийских демократических сил.

    Аль-Омар — крупнейшее нефтяное месторождение Сирии. Ранее его контролировали боевики террористической группировки ИГИЛ, которая во многом существовала благодаря доходам от продажи нефти. 

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