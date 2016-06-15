​Курдистан согласен продавать нефть через Багдад за поступление в 1 млрд. долларов США в месяц

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Иракский Курдистан готов к заключению нового нефтяного соглашения с Багдадом, если столица Ирака гарантирует бюджету своей автономии поступление 1 миллиарда долларов в месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Регионального правительства Курдистана Сафин Дизаи.

"Региональное правительство Курдистана готово вновь продавать нефть через Багдад, если будет получать ежемесячно миллиард долларов из доли федерального бюджета", - цитирует Сафина Дизаи медиацентр Патриотического центра Курдистана.

Иракский Курдистан – автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны. Раньше между автономией и федеральным центром несколько лет действовало соглашение, по которому Иракский Курдистан передавал не менее 250 тысяч баррелей нефти в день в Багдад, получая взамен 17% от федерального бюджета. Однако затем стороны перестали соблюдать соглашение, обвиняя друг друга в его невыполнении. Сейчас Ирак и Иракский Курдистан продают свою нефть самостоятельно, не делая друг другу никаких отчислений.

Ситуация осложняется тем, что пешмерга Иракского Курдистана контролирует большую часть нефтяной провинции Киркук, хотя номинально она в состав автономии не входит.