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Кулеба и призвал Германию взять на себя ведущую роль в Европе

Кулеба и призвал Германию взять на себя ведущую роль в Европе Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия сейчас является «самой нерешительной страной в ЕС» в ситуации с Украиной.
Другие страны
2 мая 2022 г. 07:30
Кулеба и призвал Германию взять на себя ведущую роль в Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия сейчас является «самой нерешительной страной в ЕС» в ситуации с Украиной.

Как передает Report, об этом министр заявил в интервью газете“Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Он также призвал Германию взять на себя ведущую роль в Европе, особенно по вопросу выстраивания восточной политики. Согласно его оценке, европейская интеграция Украины сейчас является «вопросом мира и войны на континенте».

Также украинский министр выделил три приоритетных направления помощи ФРГ Украине. «Во-первых, в деле устранения препятствий, что касается поставок всех вооружений, в которых нуждается Украина. Второе, в вопросе санкций против России. Третье, в деле предоставления статуса кандидата для вступления Украины в ЕС», — сказал Кулеба, подчеркивая, что если Россия возьмет верх, «Европа не будет иметь на протяжении десятилетий стабильности и безопасности».

Говоря о переговорном процессе с Москвой, министр указал, что стороны «время от времени поддерживают контакт друг с другом, но крупных переговоров не ведется».

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