Кулеба и Кос обсудили членство Украины в ЕС и восстановление критической инфраструктуры

Заместитель премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос.

"Отдельно сосредоточились на планах устойчивости. Речь идет о системных решениях для обеспечения работы водо- и теплоснабжения и развития распределенной генерации в условиях постоянных атак. Срочная потребность только в тепловой генерации превышает 1800 МВт мощностей, а необходимый объем финансирования - около 900 млн евро", - отметил Кулеба по результатам встречи.

Он также поблагодарил Марту Кос за поддержку Украины на пути в ЕС и за готовность работать над актуальными решениями.