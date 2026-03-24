Кулеба и Кос обсудили членство Украины в ЕС и восстановление критической инфраструктуры
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 18:44
Заместитель премьер-министра по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Отдельно сосредоточились на планах устойчивости. Речь идет о системных решениях для обеспечения работы водо- и теплоснабжения и развития распределенной генерации в условиях постоянных атак. Срочная потребность только в тепловой генерации превышает 1800 МВт мощностей, а необходимый объем финансирования - около 900 млн евро", - отметил Кулеба по результатам встречи.
Он также поблагодарил Марту Кос за поддержку Украины на пути в ЕС и за готовность работать над актуальными решениями.
Последние новости
