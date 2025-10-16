Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Другие страны
    • 16 oktyabr, 2025
    • 17:48
    Кубилюс: Европа переходит к этапу действий по обороне

    Утвержденная сегодня "Дорожная карта оборонной готовности" представляет собой революционный стратегический план, направленный на создание Европейского защитного купола (European Defence Dome) для сдерживания агрессии и сохранения мира.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс по итогам коллегии Европейской комиссии.

    По его словам, к 2030 году Европейский союз должен достичь новых целей НАТО в сфере оборонных возможностей.

    "Дорожная карта переводит Европу "от этапа возможностей к этапу действий" - к заключению контрактов, модернизации, производству и совместным закупкам вооружений. Мы строим Европейский защитный купол вместе с Украиной, чтобы обеспечить мир через силу", - отметил Кубилюс.

