Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана "Рафаэль"

Энергосистема Кубы вновь полностью вышла из строя после того, как по острову ударил ураган "Рафаэль".
Как передает Report, об этом сообщает базирующийся в США новостной портал CiberCuba.
"Сильные ветры, вызванные мощным ураганом "Рафаэль", привели к тому, что из строя вышла национальная энергосистема", - приводит портал выдержки из сообщения кубинской энергетической компании "Уньон электрика".
Отмечается, что более всего от удара урагана "Рафаэль" пострадала провинция Артемиса, расположенная к западу от Гаваны. Штормовые волны накрыли и столицу Кубы.
Напомним, что в октябре вся энергосистема Кубы вышла из строя после аварии на одной из основных тепловых электростанций острова, что повлекло за собой веерное отключение и остальных элементов национальной энергосистемы.