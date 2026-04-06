Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей станции
- 06 апреля, 2026
- 09:25
Куба будет обеспечена электроэнергией за счет турецкой плавучей электростанции Belgin Sultan, которая уже пришвартовано в порту Гаваны.
Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.
"Куба, столкнувшаяся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", - отмечают СМИ.
Судно может работать на сжиженном газе или дизельном топливе. Belgin Sultan может выдавать до 76 МВт электричества.
Отметим, что энергосистема Кубы оказалась в кризисе из-за эмбарго США на поставки топлива в страну, что сказалось и на работе аэропортов, где возник кризис с авиационным топливом, из-за чего многие компании ограничили полеты на остров.
