Куба получит электроэнергию за счет турецкой плавучей станции

Куба будет обеспечена электроэнергией за счет турецкой плавучей электростанции Belgin Sultan, которая уже пришвартовано в порту Гаваны.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Куба, столкнувшаяся с серьезным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции", - отмечают СМИ.

Судно может работать на сжиженном газе или дизельном топливе. Belgin Sultan может выдавать до 76 МВт электричества.

Отметим, что энергосистема Кубы оказалась в кризисе из-за эмбарго США на поставки топлива в страну, что сказалось и на работе аэропортов, где возник кризис с авиационным топливом, из-за чего многие компании ограничили полеты на остров.