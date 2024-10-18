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Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ

Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ После непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе полностью прекращена подача электричества.
Другие страны
18 октября 2024 г. 23:33
Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ

После непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе полностью прекращена подача электричества.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Министерство энергетики и горной промышленности республики.

В сообщении указано, что авария на тепловой электростанции произошла в 11 часов утра по местному времени (19:00 по бакинскому времени), вслед за чем произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы.

"Электросоюз работает над его восстановлением", — сообщили в ведомстве.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.

Накануне он поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, отметив, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.

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