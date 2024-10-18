Куба осталась без света после аварии на ТЭЦ

После непредвиденной остановки ТЭЦ им. Антонио Гутьераса на Кубе полностью прекращена подача электричества.
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В сообщении указано, что авария на тепловой электростанции произошла в 11 часов утра по местному времени (19:00 по бакинскому времени), вслед за чем произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы.
"Электросоюз работает над его восстановлением", — сообщили в ведомстве.
Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в Х отметил, что руководство республики считает необходимым скорейшее решение этой весьма чувствительной для страны проблемы.
Накануне он поручил премьеру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной энергетической ситуации, отметив, что основной причиной этих проблем стали санкции США, которые затрудняют импорт топлива и других необходимых ресурсов.