Куба направит в ООН проект резолюции об отмене блокады со стороны США

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Куба представит Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о необходимости полного прекращения экономической блокады со стороны США, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на главу кубинского МИД Бруно Родригеса.

"Поскольку блокада является осязаемой реальностью, не претерпевшей изменений, кубинская делегация 27 октября представит Генассамблее проект резолюции", — заявил Родригес. По словам министра, документ будет носить название "Необходимость окончания экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы".

Ранее во вторник на полях ГА ООН в Нью-Йорке президент США Барак Обама встретился с кубинским лидером Раулем Кастро. Эта встреча стала второй с момента нормализации отношений между странами. Глава кубинской дипломатии отметил, что в ходе встречи Рауль Кастро также поднял вопрос о необходимости отмены блокады.

Накануне президент Обама с трибуны ООН призвал конгресс США снять экономическое эмбарго с Кубы. Агентство Франс Пресс отмечает, что полностью отменить блокаду, введенную в отношении Острова свободы в 1962 году, могут только американские законодатели, но Обама в состоянии отменять отдельные положения санкционного режима.

В декабре прошлого года США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. Двадцатого июля были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне, напоминает Report.