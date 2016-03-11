Куба и Евросоюз подписали договор о сотрудничестве

Баку. 11марта. REPORT.AZ/ Европейский союз и Куба договорились о нормализации отношений в ходе визита на остров главы европейской дипломатии Федерики Могерини, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Подписанное в пятницу новое соглашение позволит ЕС и Кубе, которая до недавнего времени находилась в дипломатической изоляции, возобновить экономическое сотрудничество и взаимопомощь.

В дальнейшем документ должен быть ратифицирован кубинским правительством и членами Евросоюза.

Отношения ЕС и Кубы были заморожены в 2004 году из-за нарушений прав человека в островном государстве.

В декабре 2014 года года Вашингтон и Гавана договорились о восстановлении дипломатических отношений, которые были заморожены в 1961 году.

21-22 марта президент США Барак Обама посетит Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки.

Обама станет первым президентом в истории страны, посетившим островное государство, после Джона Калвина Кулиджа, совершившего визит на Кубу в 1928 году.