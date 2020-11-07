О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кто препятствует экстрадиции скандально известного бизнесмена в Азербайджан?

Кто препятствует экстрадиции скандально известного бизнесмена в Азербайджан? Еще в апреле сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана Магсуда Махмудова.
Другие страны
2800
7 ноября 2020 г. 23:22
Кто препятствует экстрадиции скандально известного бизнесмена в Азербайджан?
Максуд Махмудов

Еще в апреле сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана Магсуда Махмудова.

Как напоминает Report, в Службе безопасности Украины заявили, что задержанный находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

"Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Придерживаясь конспирации, злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, мужчина пытался получить статус политического беженца", - сказано в сообщении.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали М.Махмудова в арендованной квартире в Голосеевском районе столицы.

В соответствии с постановлением суда, он должен был находится под экстрадиционным арестом до 17 июля – до решения вопроса о его выдаче в Азербайджан.

Но по сей день скандальный бизнесмен находится на Украине.

Как сообщили Report из достоверных источников, что всячески препятствует его экстрадиции в Азербайджан министр МВД страны Арсен Аваков.

Арсен Аваков
Арсен Аваков
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qalmaqallı biznesmenin Azərbaycana ekstradisiyasına kim mane olur?

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi