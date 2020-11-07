Кто препятствует экстрадиции скандально известного бизнесмена в Азербайджан?

Еще в апреле сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана Магсуда Махмудова.

Еще в апреле сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана Магсуда Махмудова.

Как напоминает Report, в Службе безопасности Украины заявили, что задержанный находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

"Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Придерживаясь конспирации, злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, мужчина пытался получить статус политического беженца", - сказано в сообщении.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали М.Махмудова в арендованной квартире в Голосеевском районе столицы.

В соответствии с постановлением суда, он должен был находится под экстрадиционным арестом до 17 июля – до решения вопроса о его выдаче в Азербайджан.

Но по сей день скандальный бизнесмен находится на Украине.

Как сообщили Report из достоверных источников, что всячески препятствует его экстрадиции в Азербайджан министр МВД страны Арсен Аваков.