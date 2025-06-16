КСИР: При атаке Израиля на Хомейн погибли 8 военных

По меньшей мере восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) погибли в результате ударов Израиля по городу Хомейн в центральной провинции Ирана.

По меньшей мере восемь военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате ударов Израиля по городу Хомейн в центральной провинции Ирана.

Как передает Report об этом говорится в заявлении КСИР.

"В результате атак и действий сионистского режима [Израиля], провоцирующих нестабильность, шесть военнослужащих КСИР и два бойца "Басидж" [входящее в состав КСИР военизированное ополчение - прим], защищавшие Хомейн, погибли 16 июня утром, выполняя миссию по охране исламской революции и защите дорогого Ирана", - отмечается в заявлении, которое приводит ТАСС.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.