КС Молдовы разрешил изменить государственный язык на румынский

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту группы депутатов о внесении в конституцию страны поправки, предусматривающей изменение названия государственного языка с молдавского на румынский, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Такое решение судьи приняли по запросу трети депутатов (35 из 101) от Либеральной и Либерально-демократической партий, которые представили соответствующую законодательную инициативу.

Председатель КС Тудор Панцыру подчеркнул, что решение было принято с учетом Декларации независимости Молдовы о роли румынского языка как единого целого с основным законом. По его словам, текст Декларации преобладает над конституцией, в которой указан "молдавский язык" в качестве государственного.

В свою очередь президент Молдовы Игорь Додон считает "недопустимыми и незаконными попытки узаконить статус румынского языка в качестве государственного языка республики".

Глава государства в связи с этим предложил провести референдум, в ходе которого граждан опросят на тему названия языка - румынский или молдавский.