Крымские татары обратились к генсеку ООН

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Комитет по защите прав крымскотатарского народа обратился к генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом не допустить уничтожения крымскотатарского народа, а также обратить внимание на нарушение прав коренного населения аннексированного Крыма, сообщает Report со ссылкой на BBC.

"В результате очередного захвата Крыма коренное население – крымские татары – превратились в объект террора и физического насилия", - говорится в обращении, в котором описываются случаи похищения крымских татар.

Комитет также обратился к украинскому МИДу с просьбой "изучить возможность предоставления крымскотатарскому народу международного статуса третьей стороны в российско-украинских отношениях с приобретением права самостоятельного обращения органов национального самоуправления Курултая и Меджлиса в международные судебные инстанции".

В заявлении подчеркивается, что "любая власть в Крыму может существовать только с согласия и по четко выраженной воле крымскотатарского народа".