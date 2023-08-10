О нас

Крупный пожар произошел на зернохранилище во Франции

Крупный пожар произошел на зернохранилище во Франции Пожарные ликвидируют возгорание на зернохранилище недалеко от французского торгового порта Ла-Рошель.
Другие страны
10 августа 2023 г. 12:38
Крупный пожар произошел на зернохранилище во Франции

Пожарные ликвидируют возгорание на зернохранилище недалеко от французского торгового порта Ла-Рошель.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На них заметен темный густой дым, который видно с большого расстояния.

Мероприятия по тушению продолжаются с восьми часов утра. К месту происшествия направили шесть машин экстренных служб.

На территории зернохранилища работали 70 спасателей, но позже они попросили направить подкрепление. Национальная полиция в этом регионе мобилизована. О пострадавших не сообщается.

Спасатели рекомендуют не посещать этот район, так как пожар до сих пор не ликвидирован.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi