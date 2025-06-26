Крупнейший экспортер кофе из Бразилии резко сократил поставки

Суммарные объемы поставок кофейных зерен из Бразилии на мировой рынок по итогам мая 2025 г. сократились на треть в сравнении с тем же периодом 2024 г.

Суммарные объемы поставок кофейных зерен из Бразилии на мировой рынок по итогам мая 2025 г. сократились на треть в сравнении с тем же периодом 2024 г.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета экспортеров кофе латиноамериканской страны (Cecafe).

За последний месяц весны местным плантаторам удалось отправить на экспорт только 2,963 млн мешков по 60 кг. Достигнутый результат оказался на 33,3% меньше, чем год назад. Тем не менее, выручка бразильских экспортеров за отчетный период увеличилась на 21,1% и достигла отметки в 1,243 млрд долларов, уточнили в организации.

В целом за первые пять месяцев этого года Бразилия, являющая крупнейшим в мире поставщиком кофейных зерен, отправила на экспорт 16,8 млн 60-килограммовых мешков. В годовом выражении показатель просел на 4 миллиона. Однако с учетом высоких биржевых цен на кофе им удалось поднять свою выручку в 1,4 раза, до 6,5 млрд долларов, заключили в отраслевой ассоциации.

Мировой рынок кофе только начал постепенно восстанавливаться после прошлогоднего кризиса, вызванного неблагоприятными погодными условиями в крупнейших странах-поставщиках кофе. Обильные осадки в Бразилии и Вьетнаме в середине июня привели к пересмотру прогноза по урожаю в этих странах. На этом фоне мировые цены на кофе стали падать. В ходе торгов в среду, 25 июня, биржевая стоимость арабики в моменте снизилась до минимальных с конца прошлого года 6864 доллара за тонну, а более бюджетный сорт (робуста) подешевел до 3634 доллара, что оказалось самым низким значением с мая 2024 г.

Несмотря на это, некоторые эксперты предупреждают, что до полноценного восстановления глобального рынка еще далеко. Главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли полагает, что возвращение к прежней стоимости популярного напитка займет годы — слишком серьезным оказался ущерб от затяжных засух в ключевых странах-поставщиках.