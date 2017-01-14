 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Крупнейший банк Германии запретил сотрудникам вести переписку по SMS и WhatsApp

    Причиной запрета послужило то, что банк не может архивировать текстовых сообщения в отличие от писем, посылаемых по электронной почте

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Крупнейший банк Германии Deutsche Bank запретил сотрудникам вести переписку по SMS, а также пользоваться приложениями для обмена мгновенными сообщениями типа WhatsApp, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Причиной запрета послужило то, что банк не может архивировать текстовых сообщения в отличие от писем, посылаемых по электронной почте.

    "Мы полностью осознаем, что деактивация (приложений - ред.) изменит вашу ежедневную работу, и мы сожалеем о неудобствах, которые это может вызвать. Однако эта мера необходима, чтобы подтвердить, что Deutsche Bank продолжает выполнять нормативно-правовые и законодательные требования", - говорится в совместном заявлении главы отдела нормативно-правового регулирования Сильви Матерат и начальника операционного управления банка Кима Хаммондса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi