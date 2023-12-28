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Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег Во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые подозреваются в отмыва
Другие страны
28 декабря 2023 г. 03:14
Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег

Во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited, которые подозреваются в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Как передает Report, об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщила французская газета Monde.

Подозрение правоохранительных органов вызвали несколько финансовых операций, которые с 2019 по 2021 год были осуществлены через TCR International Limited.

Тогда брокерская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов при помощи BNP Paribas Securities Services.

По данным прокуратуры через счета TCR International Limited во Франции прошло более €220 млн, имеющих "сомнительное происхождение". При этом в некоторых подозрительных транзакциях участвовали российские и украинские граждане.

Издание отметило, что TCR International оказалась в поле зрения французских правоохранительных органов после того, как была упомянута в расследовании американских властей, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК "Вагнер" и ее основатель Евгений Пригожин.

Прокуратура Парижа подтвердила, что министерство юстиции США отправило в связи с этим во Францию запрос о правовой помощи. Однако расследование французских властей пока не выявило каких-либо связей с Пригожиным и его структурой.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın ən böyük bankı çirkli pulların yuyulmasında iştirak edib

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