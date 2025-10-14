Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

Крупнейший аэропорт Брюсселя (Завентем) отменил все вылеты из-за общенациональной забастовки, организованной профсоюзами в Бельгии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

Согласно информации, забастовка проходит в знак протеста против планов бельгийского правительства сократить бюджетные расходы.

Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Шарлеруа, который является крупным хабом для авиакомпании Ryanair - рейсы приостановлены из-за нехватки персонала.

Задержки и отмены также затронули работу метро, трамваев и автобусов в Брюсселе. Столичная полиция рекомендовала жителям избегать посещения центра города и пользоваться личным транспортом.

Причиной протестов стали планы правительства во главе с премьер-министром Бартом де Вевером сократить государственные расходы и реформировать пенсионную систему для сокращения бюджетного дефицита, который превышает нормы ЕС.

Профсоюзы ожидают, что в среду в Брюсселе к митингу присоединятся десятки тысяч людей.

Акция протеста усилит давление на коалиционное правительство де Вевера, которое в понедельник не смогло договориться о бюджете, в связи с чем он отложил выступление в парламенте, запланированное на вторник.