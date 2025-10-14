Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 13:22
    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Крупнейший аэропорт Брюсселя (Завентем) отменил все вылеты из-за общенациональной забастовки, организованной профсоюзами в Бельгии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

    Согласно информации, забастовка проходит в знак протеста против планов бельгийского правительства сократить бюджетные расходы.

    Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Шарлеруа, который является крупным хабом для авиакомпании Ryanair - рейсы приостановлены из-за нехватки персонала.

    Задержки и отмены также затронули работу метро, трамваев и автобусов в Брюсселе. Столичная полиция рекомендовала жителям избегать посещения центра города и пользоваться личным транспортом.

    Причиной протестов стали планы правительства во главе с премьер-министром Бартом де Вевером сократить государственные расходы и реформировать пенсионную систему для сокращения бюджетного дефицита, который превышает нормы ЕС.

    Профсоюзы ожидают, что в среду в Брюсселе к митингу присоединятся десятки тысяч людей.

    Акция протеста усилит давление на коалиционное правительство де Вевера, которое в понедельник не смогло договориться о бюджете, в связи с чем он отложил выступление в парламенте, запланированное на вторник.

    Бельгия Брюссель аэропорт Барт Де Вевер забастовка
    Brüsselin ən böyük aeroportu ümummilli tətil səbəbindən iflic olub

    Последние новости

    13:44

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    13:40
    Фото

    Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на воду

    Энергетика
    13:39

    Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

    Инфраструктура
    13:33

    Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

    Другие страны
    13:31

    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Бизнес
    13:30

    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Наука и образование
    13:24

    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Внутренняя политика
    13:22

    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Другие страны
    13:22
    Фото

    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей