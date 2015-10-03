Крупнейшие за последние годы военные учения НАТО начинаются в Европе

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Крупнейшие за последнее десятилетие военные учения НАТО, в которых примут участие 36 тысяч солдат из более чем 30 стран, а также 200 самолетов и 50 военных кораблей, начнутся в субботу на юге-западе Европы и будут проходить в Италии, Испании и Португалии, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Международные военные учения Trident Juncture-2015 — самые масштабные с 2002 года, продлятся они до 6 ноября. В них будут задействованы сухопутные, военно-воздушные силы и подразделения специального назначения из стран альянса и их союзников, в том числе Украины. Кроме того, в Атлантическом океане и Средиземном море в рамках учений будут проведены военно-морские маневры.

Trident Juncture призваны продемонстрировать возможности объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Общая координация всех учений будет осуществляться с базы альянса в Неаполе, при этом в сицилийском городе Трапани будет находиться командный центр воздушных операций, из Испании будет осуществляться координация наземных операций, а из Португалии — морских маневров.

Первая фаза учений продлится до 16 октября и будет заключаться в моделировании на компьютерах конфликтных ситуаций. Второй этап с участием сухопутных, военно-воздушных судов и кораблей начнется 21 октября.

Сценарием учений предусмотрено задействование всех составляющих современной войны, включая противоракетную оборону, противодействие кибератакам, действия в условиях "гибридной войны" и проведение пропагандистских операций. Частью учений станут и социальные сети, в которых, как ожидается, будет отработана борьба не только с условными противниками, но и с "реальными оппонентами".