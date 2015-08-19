Крупнейшие учения ВДВ НАТО со времен холодной войны начались в Европе

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Крупнейшие с момента окончания "Холодной войны" воздушно-десантные учения НАТО стартовали в Европе, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

В учениях, которые продолжатся до 13 сентября, принимают участие более 4,8 тыс. солдат из Болгарии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Великобритании и США.

"Учения Swift Response 15 являются крупнейшим событием на континенте с момента окончания "холодной войны", — сообщила армия США в немецком городе Графенвёр.

В заявлении отмечается, что кульминацией учений станет 26 августа, когда военные самолеты альянса сбросят более тысячи парашютистов и оборудование на тренировочную базу в немецком Хоэнфельсе.