Круизный лайнер столкнулся с контейнеровозом в порту Кейптауна

Круизный лайнер столкнулся с грузовым судном в акватории порта южноафриканского города Кейптаун.

Круизный лайнер столкнулся с грузовым судном в акватории порта южноафриканского города Кейптаун.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

По ее данным, лайнер Ambience, способный принять на свой борт 1,4 тыс. туристов, налетел при сильном ветре на пришвартованный контейнеровоз Grey Fox. Оба судна получили повреждения, однако утечки топлива нет.

"Ни у туристов, ни у членов экипажа нет никаких травм, - сообщила компания Ambassador Cruise Line, которая владеет круизным судном. - Лайнер находится в безопасности рядом с пассажирским терминалом. Идет оценка нанесенного ущерба".

Судно с туристами вышло три дня назад из другого южноафриканского города Дурбан.