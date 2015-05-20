​Круизное судно село на мель у Бермудских островов

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Круизное судно с 3 737 людьми на борту село на мель неподалеку от Бермудских островов.

Как передает Report, судно направлялось в Бостон.

Пассажиры и члены экипажа судна находятся в безопасности, отмечается в сообщении.

На борту корабля находятся 2 675 тысячи пассажиров и 1 062 члена экипажа. Корабль Norwegian Dawn принадлежит компании Norwegian Cruise Lines.

Служба береговой охраны США выясняет все обстоятельства случившегося.