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    ​Круизное судно село на мель у Бермудских островов

    На борту корабля находятся 2,675 тысячи пассажиров

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Круизное судно с 3 737 людьми на борту село на мель неподалеку от Бермудских островов.

    Как передает Report, судно направлялось в Бостон.

    Пассажиры и члены экипажа судна находятся в безопасности, отмечается в сообщении.

    На борту корабля находятся 2 675 тысячи пассажиров и 1 062 члена экипажа. Корабль Norwegian Dawn принадлежит компании Norwegian Cruise Lines.

    Служба береговой охраны США выясняет все обстоятельства случившегося.

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