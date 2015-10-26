Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Круизное судно с 27 пассажирами затонуло у побережья Канады, сообщил в воскресенье, 25 октября, телеканал Global News.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Тофино. Есть утонувшие и спасенные, заявили в Совместном спасательно-координационном центре. Позже появилась информация о по меньшей мере о трех погибших.

На месте затопления работают поисково-спасательные группы. Специалистам помогают местные жители.

Причина кораблекрушения не известна. Под воду ушло 20-метровое трехпалубное судно «Левиафан II». Оно принадлежит компании по организации круизов для наблюдения за китами Jamie"s Whale Watching.

Экскурсионный корабль этой же организации затонул возле Тофино в 1998 году. Погиб немецкий турист и капитан корабля.

Тофино расположено на западном побережье острова Ванкувер, в провинции Британская Колумбия. В нем проживают около 1,8 тысячи жителей, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.