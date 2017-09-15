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    Крокодил утащил в джунгли журналиста Financial Times

    Спасатели не уверены, что он остался в живых

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Шри-Ланке в джунглях ведутся поиски журналиста Financial Times Пол Макклейна.

    Как передает Report, об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

    Инцидент произошел в районе залива Крокодиловая гора. По предварительным данным, корреспондент американского издания, серьезно увлекающийся серфингом, пропал, когда отошел вымыть руки в туалет.

    Очевидцы, оказавшиеся на месте инцидента, утверждают, что его утащил крокодил. По их словам, они слышали его крики о помощи.

    Знакомые журналиста и спасатели уже предположили худшее. Они думают, что крокодил мог спрятать тело Макклейна в лагуне и его не получится спасти.

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