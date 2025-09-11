Кремль: Риторика Польши в адрес РФ после инцидента с беспилотниками не новая

Заявления Польши на фоне инцидента с беспилотниками представляют собой продолжение риторики, характерной практически для всех европейских столиц.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы - ну, собственно, ничего нового там нет. Эта риторика - она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим её продолжение".

Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении российских БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, все беспилотники летели с территории Беларуси. НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора.

Со своей стороны, Минобороны РФ заявило, что готово провести консультации с военным ведомством Польши в связи с инцидентом: "Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши".