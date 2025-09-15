Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет
Другие страны
- 15 сентября, 2025
- 13:51
Никакого прогресса в вопросе организации саммита Россия-США-Украина на данный момент нет.
Как передает Report об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков журналистам.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит может состояться очень скоро.
