Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

Никакого прогресса в вопросе организации саммита Россия-США-Украина на данный момент нет.

Как передает Report об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков журналистам.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит может состояться очень скоро.