    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 13:51
    Никакого прогресса в вопросе организации саммита Россия-США-Украина на данный момент нет.

    Как передает Report об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Нет, пока никаких подвижек нет", - сказал Песков журналистам.

    Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонний саммит может состояться очень скоро.

    Дмитрий Песков Россия США Украина саммит
    Kreml: Rusiya-ABŞ-Ukrayna sammitinin təşkili məsələsində irəliləyiş yoxdur

