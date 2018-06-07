Красный Крест отозвал более 70 сотрудников из Йемена

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение о выводе 71 сотрудника из Йемена из-за многочисленных угроз для работников миссии в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила женевская штаб-квартира гуманитарной организации.

"Вследствие серии инцидентов и угроз МККК вывел 71 сотрудника из Йемена, ослабив свою гуманитарную деятельность в таких сферах, как хирургическая служба, посещение заключенных, инициативы по обеспечению чистой водой и оказание продовольственной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечают в штаб-квартире, сейчас Красный Крест столкнулся в Йемене с "опасными тенденциями".

"Наша текущая деятельность была заблокирована в последние недели, она подвергалась угрозам и становилась мишенью. Мы видим явные попытки использовать нашу организацию в качестве заложницы конфликта", - отмечает МККК, подчеркивая, что сотрудники "подвергались запугиванию сторонами конфликта", а все стороны "несут ответственность за состояние безопасности персонала".