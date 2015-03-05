Красный Крест доставил в Дебальцево свыше 80 тонн гумпомощи

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) доставили в Дебальцево свыше 80 тонн гуманитарной помощи. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила руководитель офиса МККК в Донецке Жоан Одьерн.

"В город доставлено более 80 тонн гуманитарного груза, в том числе 50 тонн продуктов питания, остальное - стройматериалы, включая пленку и брезент, а также средства личной гигиены, свечи. Продукты мы передали в центр, который распределяет гумпомощь. На двух человек они выдавали один набор массой около 20 килограммов. Также передаем продукты и для столовых, где это нужно", - приводит слова Одьерн Донецкое агентство новостей. Кроме того, по ее словам, для центральной больницы Дебальцево доставлен груз медикаментов.

Одьерн добавила, что очередной конвой гуманитарной помощи будет отправлен в Дебальцево в ближайшее время. В общей сложности за время работы офиса Красного Креста в Донецке организация, по словам представителя МККК, передала гражданскому населению городов и сел 1297 тонн продовольствия.