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    КПП в афганской провинции Кундуз захвачен боевиками "Талибана"

    В результате нападения есть потери среди сил безопасности

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Боевики движения "Талибан" захватили несколько контрольно-пропускных пунктов в административном центре провинции Кундуз и перекрыли автостраду, ведущую к провинции Баглан. 

    Как передает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, об этом заявил источник в силах безопасности.

    Сообщается, что в результате нападения на несколько КПП в районе Талока есть потери среди сил безопасности.

    По данным источника, автомагистраль, соединяющая Кундуз и Баглан, перекрыта в районе Алиабад. 

    "Ожесточенные бои все еще идут в Кундузе", - заявил член совета провинции Кундуз Салиулла Амири.

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