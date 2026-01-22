Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    КПП Рафах скоро вновь откроется в обе стороны

    • 22 января, 2026
    • 15:06
    КПП Рафах скоро вновь откроется в обе стороны

    Пропускной пункт Рафах вновь откроется в обоих направлениях.

    Как сообщает Report, об этом в своем видеобращении заявил представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), бывший заместитель министра, отвечавший за развитие промзон, Али Шаат.

    "Я рад заявить, что пропускной пункт "Рафах" будет открыт на следующей неделе в оба направления", - сказал он.

    Али Шаат Палестина сектор Газа КПП "Рафах"

