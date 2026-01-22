КПП Рафах скоро вновь откроется в обе стороны

Пропускной пункт Рафах вновь откроется в обоих направлениях.

Как сообщает Report, об этом в своем видеобращении заявил представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), бывший заместитель министра, отвечавший за развитие промзон, Али Шаат.

"Я рад заявить, что пропускной пункт "Рафах" будет открыт на следующей неделе в оба направления", - сказал он.