КПП Рафах скоро вновь откроется в обе стороны
Другие страны
- 22 января, 2026
- 15:06
Пропускной пункт Рафах вновь откроется в обоих направлениях.
Как сообщает Report, об этом в своем видеобращении заявил представитель Палестинской национальной администрации (ПНА), бывший заместитель министра, отвечавший за развитие промзон, Али Шаат.
"Я рад заявить, что пропускной пункт "Рафах" будет открыт на следующей неделе в оба направления", - сказал он.
