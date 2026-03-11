Ковач: Комиссия из Венгрии отправилась в Украину проверять нефтепровод "Дружба"

Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба".

Как передает Report, об этом госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Венгрии Золтан Ковач заявил в эфире программы "Час истины".

"Венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну и как будет развиваться ситуация после их прибытия в Киев", - отметил он.

По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.