Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Ковач: Комиссия из Венгрии отправилась в Украину проверять нефтепровод "Дружба"

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 12:24
    Ковач: Комиссия из Венгрии отправилась в Украину проверять нефтепровод Дружба

    Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба".

    Как передает Report, об этом госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Венгрии Золтан Ковач заявил в эфире программы "Час истины".

    "Венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну и как будет развиваться ситуация после их прибытия в Киев", - отметил он.

    По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.

    Нефтепровод Дружба Золтан Ковач
    Kovaç: Macarıstan nümayəndə heyəti "Drujba" kəmərini yoxlamaq məqsədilə Ukraynaya gedib
    Ты - Король

    Последние новости

    13:22

    Ерлан Аккенженов: Казахстан в 2026г планирует экспорт нефти по БТД от 1,5 до 2,2 млн тонн

    Энергетика
    13:13

    Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИ

    АПК
    13:10

    Власти Бахрейна перебазировали часть самолетов из столичного аэропорта

    Другие страны
    13:04

    Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea Energy

    Энергетика
    13:00

    Глава Бундестага Германии прибыла в Киев с первым визитом

    В регионе
    12:56

    В Ходжавенде пройдет ярмарка труда

    Общество
    12:53
    Фото

    Прибывшим в Ходжавендский и Ходжалинский районы жителям вручены ключи от жилья - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    12:52

    В Испании из-за пожара в жилом доме трое погибли, четверо ранены

    Другие страны
    12:51

    Австралия закрыла посольства на Ближнем Востоке из-за угрозы усиления конфликта

    Другие страны
    Лента новостей