Ковач: Комиссия из Венгрии отправилась в Украину проверять нефтепровод "Дружба"
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 12:24
Комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба".
Как передает Report, об этом госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Венгрии Золтан Ковач заявил в эфире программы "Час истины".
"Венгерская комиссия во главе с госсекретарем Габором Чепеком отправилась в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Вскоре станет ясно, разрешат ли им вообще въезд в страну и как будет развиваться ситуация после их прибытия в Киев", - отметил он.
По данным венгерских властей, нефть по трубопроводу "Дружба" не поступает с 27 января 2026 года.
