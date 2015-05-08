​Космический корабль "Прогресс" сгорел над Тихим океаном

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Космический грузовик "Прогресс М-27М" закончил свое существование над центральной частью Тихого океана, сообщает Report со ссылкой на BBC.

По информации Роскосмоса, "Прогресс" сгорел в плотных слоях атмосферы в 05:04 по московскому времени.

Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с Байконура в Казахстане 28 апреля.

Во время отделения корабля от третьей ступени ракеты Центр управления полетами перестал получать телеметрическую информацию.

На борту корабля находилось 2,5 тонны грузов, в том числе 500 кг топлива, 50 кг воздуха, 420 кг воды, а также баллоны с кислородом и аппаратура, а также расходные материалы.