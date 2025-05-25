Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился вблизи Калифорнии

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся 23 мая от Международной космической станции (МКС), в воскресенье успешно приводнился в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon, отстыковавшийся 23 мая от Международной космической станции (МКС), в воскресенье успешно приводнился в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Приводнение корабля подтверждено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 01:46 по времени Восточного побережья США (в 09:46 по Баку) совершила мягкую посадку. Она будет поднята на борт спасательного судна компании SpaceX, которое находится в районе приводнения.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставила на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите общим весом около 1,6 тонны. В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Корабль Cargo Dragon находился в составе МКС в рамках миссии CRS-32 с 22 апреля. Он доставил на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.