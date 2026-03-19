Косиняк-Камыш: В Польше приземлились два чешских вертолета в рамках миссии НАТО

В Польше приземлились два вертолета UH-1Y Venom чешских вооруженных сил, которые будут участвовать в миссии НАТО по защите восточного фланга альянса.

Как передает Report, об этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети Х.

"Они усилят действия альянса на восточном фланге. Чешская миссия работает у нашей границы с сентября 2025 года после инцидентов с российскими беспилотниками, которые нарушили наше воздушное пространство... Безопасность НАТО мы строим вместе - благодаря сотрудничеству, совместимости и готовности к совместным действиям. Присутствие наших союзников повышает безопасность Польши и всего региона", - отметил он.