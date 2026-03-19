Косиняк-Камыш: В Польше приземлились два чешских вертолета в рамках миссии НАТО
- 19 марта, 2026
- 11:54
В Польше приземлились два вертолета UH-1Y Venom чешских вооруженных сил, которые будут участвовать в миссии НАТО по защите восточного фланга альянса.
Как передает Report, об этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети Х.
"Они усилят действия альянса на восточном фланге. Чешская миссия работает у нашей границы с сентября 2025 года после инцидентов с российскими беспилотниками, которые нарушили наше воздушное пространство... Безопасность НАТО мы строим вместе - благодаря сотрудничеству, совместимости и готовности к совместным действиям. Присутствие наших союзников повышает безопасность Польши и всего региона", - отметил он.
🇵🇱🤝🇨🇿 W Polsce wylądowały dwa śmigłowce UH-1Y Venom czeskich Sił Zbrojnych @ArmadaCR. Wzmocnią działania Sojuszu na wschodniej flance.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 19, 2026
Czeska misja działa przy naszej granicy od września 2025 r., po incydentach z rosyjskimi dronami, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną.