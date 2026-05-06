Косиняк-Камыш: Европа способна стать маяком безопасности и нарастить военный потенциал

В пятницу Польша подпишет кредитное соглашение по программе SAFE (Действия по обеспечению безопасности Европы).

Как передает Report со ссылкой на Defence24, об этом заявил вице-премьер и министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

"В пятницу состоится важное событие - подписание кредитного соглашения по программе SAFE. Ближайшие недели будут ключевыми для польской промышленности", - сказал он.

Косиняк-Камыш также обратился к польской промышленности и призвал ее наращивать производственные мощности, включая рабочий режим 24/7.

Министр обороны подчеркнул, что страны НАТО должны выйти к показателю 5% ВВП для обороны уже к 2030 году, вместо обещанного 2035.

Вице-премьер также отметил, как изменилась ситуация с безопасностью за последние годы. "Когда мы вступали в НАТО, главной угрозой был терроризм. Сегодня угрозы совершенно другие. Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Не для того, чтобы заменить США, а чтобы сохранить американское присутствие и укрепить наш союз. НАТО 3.0 - это также вопрос признания роли таких стран, как Польша, которая тратит почти 5% ВВП на оборону. Мы сотрудничаем и со Швецией, и с Турцией - там, где это возможно. Европа способна стать маяком безопасности и наращивать свой военный потенциал".

Косиняк-Камыш также напомнил о стремлении Варшавы увеличить армию к 2030 году, назвав это стратегической целью. Он подчеркнул, что она должна будет включать в себя как резервистов, так и действующих военнослужащих.