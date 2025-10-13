Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Кошта: Вопрос о конфискации активов РФ вынесен на саммит ЕС

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 14:03
    Кошта: Вопрос о конфискации активов РФ вынесен на саммит ЕС

    Вопрос о конфискации российских активов вынесен на саммит глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 23-24 октября.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письме-приглашении главы Евросовета Антониу Кошта, адресованному лидерам ЕС.

    "Мы будем обсуждать, как нарастить помощь Украине, в том числе мы подтвердим наши обязательства предоставить финансовую помощь этой стране на ближайшие годы, и рассмотрим новые опции использования российских блокированных активов", - написал он.

    Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их конфискации, предупреждая, что это может повлечь изъятие РФ европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

    Антониу Кошта заморозка активов Россия Евросоюз

