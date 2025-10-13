Кошта: Вопрос о конфискации активов РФ вынесен на саммит ЕС

Вопрос о конфискации российских активов вынесен на саммит глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 23-24 октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письме-приглашении главы Евросовета Антониу Кошта, адресованному лидерам ЕС.

"Мы будем обсуждать, как нарастить помощь Украине, в том числе мы подтвердим наши обязательства предоставить финансовую помощь этой стране на ближайшие годы, и рассмотрим новые опции использования российских блокированных активов", - написал он.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их конфискации, предупреждая, что это может повлечь изъятие РФ европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.