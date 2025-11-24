Кошта: Решение по замороженным активам РФ в Европе не может решаться без ЕС

Любое обсуждение и решение по использованию замороженных активов РФ в Европе для нужд Украины не может и не будет решаться без участия Европейского союза.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом по итогам встречи 27 лидеров ЕС в Луанде на полях саммита ЕС и Африканского союза заявил председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта.

"Мы с президентом Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен - прим. ред.) только что завершили встречу 27 европейских лидеров и подвели итоги последних событий, связанных с усилиями по достижению мира в Украине. В мирных переговорах наметился новый импульс", - заявил Кошта.

Он отметил прогресс по итогам женевской встречи по Украине, добавив, что остаются нерешенные вопросы.

"Ясно, что вопросы, непосредственно касающиеся Европейского союза, такие как санкции, расширение ЕС или замороженные активы, требуют полного участия и решения со стороны Евросоюза", - заявил он.

По словам Кошты, ЕС привержен продолжению оказания президенту Украины Владимиру Зеленскому всей необходимой поддержки: дипломатической, военной, экономической.

"Сейчас важно, чтобы мы двигались вперед как партнеры, объединенные нашей общей целью - остановить эту войну. Прекратить убийства людей и остановить эту агрессивную войну против Украины, а также обеспечить справедливый и прочный мир для украинского народа.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что территориальная целостность и суверенитет Украины требуют уважения. Только Украина как суверенная страна может принимать решения в отношении своих вооруженных сил.

"Я также хочу подчеркнуть центральную роль Европы в будущем страны. Завтра мы продолжим взаимодействие с нашими партнерами из коалиции желающих", - сказала она.